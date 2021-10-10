الخطيب يسلِم شهادات المرحلة الأولى من مبادرة «تعليم الكبار»

/655375/الخطيب-يسلم-شهادات-المرحلة-الأولى-من-مبادرة-تعليم-الكبار

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قام ظهر اليوم الأحد بتسليم شهادات الهيئة العامة لتعليم الكبار المعتمدة وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع «أهلي بلا أمية» والذي يستهدف القضاء على الأمية بين العاملين داخل النادي بمقره الرئيسي وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، حيث شهدت المرحلة الأولى تعليم26 عاملا بمقر الجزيرة و11 عاملا بفرع مدينة نصر، ومثلهم بفرع الشيخ زايد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قام الخطيب بتسليم شهادات تقدير إلى المعلمين المتطوعين المشاركين في المبادرة. وكان الأهلي قد وقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار انطلاقًا من دوره المجتمعي والوطني في إطار تنفيذ مبادرة «مؤسسة بلا أمية» التي ترعاها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه أعرب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة تعليم الكبار، مؤكدًا أن تلك الخطوة تتماشى مع أهداف الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف القضاء على الأمية.

وأضاف أن الأهلي بتاريخه يسعى دائما للقيام بدوره المجتمعي على الشكل الأمثل، مؤكدًا على أن النادي كان حريصا على المشاركة في هذه المبادرة القومية التي تستهدف تعليم الكبار والقضاء تماما على الأمية بالنسبة للعاملين به؛ سواء في مقره الرئيسي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

وأشار الخطيب إلى أن الاحتفال اليوم بالمتحررين من الأمية خطوة مهمة ومؤثرة على طريق استكمال خطوات النهوض بالمجتمع، مشددا على أهمية أن تؤدي جميع المؤسسات بمختلف أنشطتها دورا بارزا في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالدولة كلٌّ في مجاله.

وقال رئيس النادي إن لجنة المرأة واللجنة العليا للجان بذلوا جهودا كبيرة لإنجاح هذه المبادرة والانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة تشهد استكمال المشروع؛ من أجل اتمام المبادرة بنجاح يتماشى مع الدور المجتمعي الذي يلعبه الأهلي على مدار تاريخه.

ووجه الخطيب الشكر لجميع المعلمين القائمين أيضا علي المشاركة في المبادرة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي لعبه الجميع للمساهمة بشكل أو بآخر في مشروع التحرر من الأمية.

من جانبه أعرب الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، عن سعادته بالتعاون مع الأهلي، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون مع النادي يثمن واجبه الوطني والمجتمعي في مواكبة توجهات الدولة بشأن القضاء تماما على الأمية، وهو ركن أساسي من تنمية المجتمع المصري، مؤكدًا أن البرنامج الذي تم وضعه بالتنسيق مع النادي الأهلي لتعليم الكبار سيؤتي ثماره بشكل مميز جدا على كافة الأصعدة بشكل تصاعدي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت محاضرات مكثفة للعاملين المشاركين في المبادرة وذلك تحت إشراف لجنة المرأة برئاسة أنهار قنديل، واللجنة العليا للجان برئاسة وليد مبروك.