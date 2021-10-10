نور عمرو دياب تواصل مشاركة الجمهور صور من خطبتها

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دوت الخليج يرصد صور جديدة لحفل خطوبة نور عمرو دياب

وظهرت نور في مجموعة الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بفستانها الوردي الطويل واتمدت في واحده على إبراز خاتم الخطوبة.

نور عمرو دياب تعلن خطبتها

وكانت قد كشفت نور عمرو دياب ابنة الهضبة مؤخرا عن خطوبتها بشكل مفاجأ أثناء حديثها عن ستعدادها للانتقال للعيش إلى جنوب لندن والتجهيزات التي تعمل عليها من أجل هذه الخطوة مشيرة إلى انتقالها برفقة خطيبها، الأمر الذي أثار الجدل حولها خلال تلك الفترة.

وأعلنت نور عمرو دياب في منتصف الشهر الجارى، من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، مما أثار التساؤل عن هوية خطيبها التي لم تفصح عنها.

أول ظهور لنور عمرو دياب برفقة خطيبها

بعدها أصبح عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في ترقب لمعرفة من هو خطيبها اذ أنها لم تظهر في أي صور مع خطيبها من قبل، ولكن نشرت نور عمرو دياب لقطات مصورة جديدة لهما اليوم الثلاثاء، وتحدثت عن كيفية قضاء يومها المزدحم، وكيف تختار ملابس مريحة ليوم تسوق طويل، فيما ظهرت وهى تتناول وجبه خفيفة برفقة خطيبها في لقطة لم تتعد الثوانى.

نور عمرو دياب تكشف طلب خطيبها الزواج منها

ثم شاركت نور الجمهور بمجموعة صور تكشف بهم عن طلب خطيبها الزواج منها على الطريقة الأجنبية، اذ صور لهما عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، ظهر بها جالسا على ركبيته وفي يديه خاتم، وعلقت نور عليها قائلة: “أحبك، كنت أعتقد أنها جلسة تصوير عادية، لكن فاجأني حب حياتي بطلب”.

أبرز تصريحات نور عمرو دياب عن والدها

وكانت قد ظهرت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وكشفت فيه الكثير من حياتها الشخصية، من خلال بعض استفسارات الجمهور لها. وتحدثت باللغة العربية، للمرة الأولى، على الرغم من أنها تفضل الحديث باللغة الإنجليزية.

وقالت نور خلال البث: «لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيره حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي»، مؤكدة أن تواصلها الدائم والمستمر يكون مع والدتها شيرين رضا، التي تحدثها بشكل شبه يومي هي وجدتها، ودائما تتحدث معهما وتراهما من خلال المكالمات المصورة.