مصدر أمنى ينفى احتجاز مجند شرطة داخل وحدته: عار من الصحة

جدة - نرمين السيد - نفى مصدر أمنى صحة شائعة متداولة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن احتجاز أحد مجندى الشرطة داخل وحدته ومنعه من النزول لمدة تصل إلى 3 أشهر، ومنع أسرته من زيارته طوال تلك الفترة لإجباره على تغيير ديانته.





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