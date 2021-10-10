مصر تدين استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمنى

جدة - نرمين السيد - وتقدمت مصر بخالص التعازى لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوى الضحايا الأبرياء، مُعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، وتضامنها ووقوفها بجانب اليمن الشقيق فى مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.
ودعت مصر جميع الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمنى الشقيق بمنأى عن أى حسابات ضيقة أو أجندات، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.
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