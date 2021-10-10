انطلاق احتفالية حماة وطن بانتصارات أكتوبر.. وتكريم الفريق جلال هريدى

جدة - نرمين السيد - بدأ حزب حماة الوطن، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال بالذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تزامنا مع تدشين أمانة محافظة المنوفية برئاسة النائب أحمد بهاء شلبى أمين عام الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب.





حضر الاحتفالية، الفريق جلال هريدى رئيس الحزب، وطارق نصير أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والفريق أسامة الجندى عضو مجلس الشيوخ، وأحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وحاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عطيفى أمين تنظيم الحزب.

وقال النائب طارق نصير، الأمين العام للحزب، خلال الاحتفالية، إن الحزب يسعى خلال الفترة الحالية لتمكين الشباب والمرأة من العمل السياسى والاجتماعى والاقتصادى، تزامنا مع الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى وضعها منذ وصوله إلى الحكم، بالإضافة إلى رفع الوعى الاجتماعى للمواطن، من خلال إطلاق عدد من الأنشطة الحزبية التى ترتكز على التوعية السياسية، والتوعية بأهمية المشروعات القومية والتنموية التى يتم إطلاقها.

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن انتصارات حرب أكتوبر، تمثل دعوة صريحة للأجيال الحالية للتشارك والتكاتف من أجل بناء الوطن، والوقوف خلف القيادة السياسية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى، والذى قدمه الإعلامى والفنان تامر شلتوت، كما شهد فيلما تسجيليا حول أداء أمانة المحافظة والإعلان عن أول وحدة حزبية رقمية وعرض فيديو توضيحى للوحدة.

وشهد الحفل عرض أوبريت لاحتفالات 6 اكتوبر، وتكريم الفريق جلال هريدى، رئيس الحزب، ومؤسس الصاعقة، لما قدمة من تضحيات من أجل الوطن، والنهوض بالعمل الحزبى، كما تم تكريم كوادر الحزب بالمحافظة لما قدموه من مجهودات خلال الشهور التأسيسية الأولى للحزب بالمحافظة.