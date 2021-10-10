الجيزة تناشد المواطنين بعدم التكدس أمام المدراس

جدة - نرمين السيد - وناشدت محافظة الجيزة أولياء الأمور بالتعاون مع أجهزة المحافظة، وعدم التكدس والتزاحم أمام المدارس، وذلك حرصا على سلامه الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية. ومن جانبه، كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع أى مخالفات أو إشغالات للباعة الجائلين من محيط المدارس والقيام بحملات تطهير وتعقيم دورى للمدارس من الداخل والخارج مع اتخاذ كافة التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

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