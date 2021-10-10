أمين الوكالة المصرية للشراكة يلتقى مسؤول برنامج الأغذية العالمى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ستانلك ساماكانجى رئيس وحدة الشراكات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، والذى يزور القاهرة حاليا قادما من روما.





واستعرض السفير محمد خليل نشأة الوكالة المصرية، موضحا أهم مجالات عملها وفرص التعاون القائمة مع المنظمات الدولية ومن بينها برنامج الأغذية العالمى، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063، خاصة فى ضوء حصول برنامج الأغذية العالمى على جائزة نوبل للسلام العام الماضى. وأشار الأمين العام إلى أهم محاور عمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة وبرنامج الأغذية العالمى ممثلا فى وحدة الشراكات الاستراتيجية، والتى تهدف إلى إنشاء منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا فى مصر.

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