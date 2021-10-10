إقبال كبير عَلِي جناح برنامج التنمية المحلية بمعرض ” تراثنا ” في...

شهد جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض " تراثنا " إقبالًا كبيراً من المواطنين رواد المعرض والذي افتتحه الـرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت ويستمر لمدة ٥ أيام .

وخلال اليوم الأول للمعرض أبدي الزائرين عن إعجابهم وابهارهم بجودة المنتجات المعروضة لحوالي 50 عارض من تكتلات الحرف اليدوية والأثاث بمحافظات سوهاج وقنا ، كما أشادوا بالمنتجات الحرفية المشتهر بها المحافظتين كمنتجات التلي الواردة من جزيرة شندويل ومنتجات الأثاث بمدينة طهطا محافظة سوهاج وكذا منتجات الفركا والفخار الواردة من نقادة وجراجوس بمحافظة قنا، حيث أن تلك المشغولات والقطع فنية تتميز بجودة عالية بصناعة يدوية وخامات طبيعية مصرية.

ويعد جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو الأكبر من حيث المساحة في المعرض هذا العام وحجم المشاركة و أيضاً في تقديم منتجات تم تطويرها وتصميمات جديدة مبتكرة وكذلك شاشات عرض تفاعلية لمنصة أيادي مصر التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي للتسويق الإلكتروني لمنتجات العارضين وعقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

جدير بالذكر يقام جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثاني عَلِي التوالي وبلغت مبيعات العام الماضى حوالى مليون جنيه ويضم الجناح هذا العام منتجات لخمس تكتلات اقتصادية من محافظتى قنا وسوهاج من تكتلات المرحلة الأولى وتكتلات المرحلة الثانية ومن بينها "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" والفخار والخزف بنقادة وجراجوس من قنا والنسيج اليدوي بأخميم بقنا وذلك بحضور 50 عارضاً من المحافظتين.