/655383/وزير-الشباب-والرياضة-يلتقي-برابطة-الاندية-المحترفة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باعضاء رابطة الاندية المحترفة، بحضور كل من احمد دياب رئيس الرابطة، وعماد متعب نائب رئيس الرابطة، وعضوية كلا من خالد رفعت، شريف صالح، عامر حسين، اللواء صفي الدين بسيوني، اللواء ثروت سويلم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تناول اللقاء بحث خطوات عمل الرابطة في المرحلة المقبلة، حيث اكد وزير الرياضة على دعمه لرابطة الأندية المحترفة، مؤكداً انه يساند الرابطة من اجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من اجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر.

واضاف صبحي، ان رابطة الاندية المحترفة لديها الكثير من المهام التي ستعمل عليها ومنها توسيع قاعدة الممارسة واحتراف اللاعبين، بالإضافة إلى العديد من الامور الاخري التي ستتولي اللجنة مهامها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.