/655386/مصدر-أمنى-ينفي-احتجاز-أحد-مجندي-الشرطة-داخل-وحدته-ومنعه-من-النزول-لأسرته

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، 10/10/2021، صحة إدعاء ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إحتجاز أحد مجندى الشرطة داخل وحدته ومنعه من النزول لمدة تصل إلى 3 أشهر، ومنع أسرته من زيارته طوال تلك الفترة لإجباره على تغيير ديانته.

دوت الخليج

مصدر أمنى ينفي احتجاز أحد مجندي الشرطة داخل وحدته

وأكد المصدر الأمني أن ماتم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

دوت الخليج

بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو إدعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب وخطف طفلتيها بإحدى شوارع محافظة المنوفية أمام المارة.

بالفحص أتضح أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والديهما (محاسب بأحد البنوك – مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية) وعدد (4) من أقاربه خلال الرؤية الشرعية فى المكان المخصص لها بمدينة قويسنا ، حيث قام والدهما وذويه بإصطحاب الطفلتين مما دفع والدتهما (صاحبة الحساب- مهندسة إلكترونيات – مقيمة بالقاهرة) بإتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها على النحو الوارد بالفيديو سالف الذكر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة والتى تباشر التحقيق حالياً.

كما تمكنت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل محل في الشرابية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.