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تفاصيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021 وشروط تقليل الاغتراب وموعد تقليل الاغتراب وكيفية تقليل الاغتراب إلكترونيًا وتوقيت فتح تنسيق تقليل الاغتراب، يسعى الكثير من المواطنين إلى التعرف على الكيفية التى من خلالها يمكن تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب.

دوت الخليج

تفاصيل تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

حددت وزارة التعليم العالي عددًا من الشروط التى من خلالها يمكن تقليل الاغتراب، والتى ينقسم إلى شقين الأول هو التحويل المناظر والذى يكون فى إطار حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021.. تعرف على الكيفية والشروط

كما أنه من الشروط الواجبة فى التحويل أيضًا الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأيضًا التحويل يكون من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ودون عمل أى إجراء ورقي.

ومن الشروط الواجبة فى عملية تقليل الاغتراب أيضًا أن تكون الشروط الإضافية المتعلقة بالكلية المراد التحويل إليها، وهو ما يتعلق بالشروط الداخلية الخاصة بالكيات المراد التحويل إليها.

الشروط اللازمة لتقليل الاغتراب

ومن ضمن الشروط اللازمة أيضًا فى عملية التحويل من كلية إلى أخرى، فإنه يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط.

يلزم العلم بأن مسألة التحويل من كلية إلى أخرى تكون إلكترونيًا فقط، ولن يكون هناك أى إجراء ورقي، كما أن جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط، ويتم ذلك باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفى حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

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وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي، قد أكدت فى تصريحات سابقة أن هناك عدد من الكليات سيتاح بها دخول طلاب الدبلومات الفنية المتمزين.