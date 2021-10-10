بأغنية «القمة»..محمد نور يحتفل بتألق بيج رامي في مستر أولمبيا 2021

/655389/بأغنية-القمةمحمد-نور-يحتفل-بتألق-بيج-رامي-في-مستر-أولمبيا-2021

هنئ المطرب المصري محمد نور، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» بحصوده على لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي في مسابقة 2021 التي انطلقت منذ أيام بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

دوت الخليج يرصد احتفال محمد نور بطولة بيج رامي

ودمج نور أغنيته الجديدة «القمة» على مقطع فيديو للبطل العالمي بيج رامي، وأتت مطلع العمل على النحو الأتي: " القمة دي سهلة توصلها الصعب تبقي ادها زي الصاروخ طالع لفوق على القمة القمة القمة".

نجوم الفن يشيديون بيج رامي

هذا وأعرب عدد كبير من نجوم الفن عن فخرهم ببطولة بيج رامي العالمية، اذ حرص الفنان محمد هنيدي يكون أول مهنئ له، فكتب عبر “فيسبوك”: “مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لمصر".

ونشرت حورية فرغلي صورة لبيج رامي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، معلقة: "مبروك لـ بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروووك لكل المصريين".

في حين أن الفنانة القديرة إسعاد يونس اكتفت بالقول عبر حسابها الرسمي بموقع فيسيبوك: “"مبروك بيج رامي".

وكتبت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقة صورة البطل بيج رامي حاملا علم مصر: “الف الف مبروك، بيج رامي خد مستر أوليمپيا، شرفتنا و كبرتنا يا كبير”.

وقال الفنان مصطفى شعبان: "بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية علي التوالي مبروووك يا بطل شرفتنا".

بيج رامي يحصد لقب مستر أولمبيا 2021

هذا وتمكن بيج رامي البطل المصري أن يحقق لقب مستر أولمبيا 2021، وذلك خلال العرض النهائي للبطولة والذي يقام حالياً، وتواجد بيج رامي على مسرح مستر أولمبيا بجانب الأبطال المشاركين على اللقب، وتمكن من نيل اللقب أمام الجميع، كما انه كان من أبرز المرشحين لنيل اللقب، وتمكن أن يهزم الجميع.