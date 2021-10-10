/655390/الصحة-تنهى-أزمة-تكليف-الصيادلة-والنواب-يرحب

قررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب تسجيل الرغبات لجميع الصيادلة دفعة 2019 اللذين لم يتم تكليفهم في الحركة الأساسية، مؤكدة إن ذلك يأتي بناء على الاحتياجات الجديدة الواردة للصيادلة، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

دوت الخليج

كانت وزارة الصحة أعلنت فتح تسجيل الرغبات لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018، ودور يناير وفبراير 2019، الذين لم يتم تكليفهم في حركة 2020، والتكليف الحكومي يتم لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وأطباء الأسنان داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حسب التقدير ومجموع الخريجين، فيما عبر نواب البرلمان عن تقديرهم للحكومة على هذا الإجراء مؤكدين على أنها خطوة فى صالح شباب الصيادلة.

الصحة تنهى أزمة تكليف الصيادلة.. و«النواب يرحب»

لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، ناقشت هذا الملف نتيجة العديد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها الأعضاء بعد الشكاوى التى نقلها جموع المواطنين بعد تخرج أبنائهم دون استلامهم أى تكليف منذ عام 2018.