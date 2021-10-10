/655392/طلب-إحاطة-للنائب-مصطفى-سالم-بشأن-عجز-المدرسين-الوزير-فتح-باب-التطوع-بسوهاج-وأغفل-العمل-بأجر

دوت الخليج

وأشار سالم إلي أنه رغم صدور الكتاب الوزاري الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية - مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلومة تربوية- للعمل بالمدارس نظير أجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيها،إلا أنه تم الإعلان بمختلف الادرات التعليمية بمحافظة سوهاج عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون أجر وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر و الخاص بمنح اجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيها.

طلب إحاطة للنائب مصطفى سالم بشأن عجز المدرسين« الوزير فتح باب التطوع بسوهاج وأغفل العمل بأجر»

وأضاف سالم أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج بدأت بالفعل في الحصول على طلبات التطوع وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل اجر بالحصة، مؤكدا أنه رغم أن هناك عجزًا كبيرا في المدرسين ورغم سابقة قيام الوزارة بتنظيم مسابقة تم من خلالها اختيار والتعاقد مع ٣٦ الف مدرس و تدريبهم وتوزيعهم علي المدارس واشتغلوا فعليا بالمدارس عدة شهورإلا أن الوزارة لم تستعين بهم مرة أخري حتي الآن واصدرت قرارات جديدة للعمل بالأجر مقابل الحصة أو بالتطوع مما يدل علي التخبط الشديد لدى الوزارة في التعامل مع هذا الملف .