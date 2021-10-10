لأول مرة..إبراهيم عيسى مؤلفا لمسلسل نيللي كريم رمضان 2022

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نيللي كريم في رمضان 2022

مسلسل النجمة من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل ومن المقرر أن تخوض نيللي كريم من خلاله المارثون الرمضاني القادم 2022، وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة.

أول ظهور إعلامي لنيللي كريم مع هشام عاشور

الجدير بالذكر ، أنه حلت الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الإسكواش الأسبق هشام عاشور، في أول ظهور إعلامي لهما ضيفان لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والتي تحدثت من خلاله عن تفاصيل تعارفهما وارتباطهما خلال الحلقة، فضلا عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتهم الشخصية التي سيلعنوا عنها للمرة الأولى.

أخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعتبر آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

واج نيللي كريم بهشام عاشور

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي أقيم بمدينة الساحل الشمالي بيوم 11 أغسطس، بعدما أعلنت تأجيله 3 أيام حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فضلا عن إلغاء حفل الحناء الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط.

ووكلت نيللي كريم المنتج جمال العدل عنها في عقد القران، وظهر وهو يمسك بيد العريس أثناء عقد القران ويعيد ما يقوله المأذون، في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، ومن المقرر أن تقضي نيللي كريم وهشام عاشور شهر العسل، خارج مصر، وذلك لأنها لن تقيم حفل زفاف كبير في القاهرة أو الساحل.