عاجل.. السيسى: مصر وجنوب السودان بينهما علاقات استراتيجية راسخة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، أن هناك علاقات استراتيجية راسخة على مختلف الأصعدة بين البلدين، استنادا إلى إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها فى الفترة المقبلة.

وأوضح أنه أجرى مباحثات ثنائية مكثفة مع رئيس جنوب السودان، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.