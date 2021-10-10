صور.. ختام تاريخى لمنتدى الشباب المصرى الروسى الثانى

جدة - نرمين السيد - اختتم منتدى الشباب المصرى – الروسى الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات نسخته الثانية من داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و"جيورجى بوريسينكو" سفير روسيا الاتحادية، و"ألكسندر يجورتشيف" نائب رئيس الوفد الروسى من الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب فى روسيا و"شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية و"أرسين ستاركوف" نائب مدير البيت الروسى بالقاهرة وعدد من خريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.

تضمنت الاحتفالية عرضاً لفيلم قصير حول المنتدى، كما كرم "صبحى" و"بوريسينكو" الشباب المشارك فى المنتدى، وقدمت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة عدداً من الفقرات الفنية، وقدم فريق المعهد العالى للبالية بأكاديمية الفنون عرض "ترنيمة مصرية" تصميم وإخراج الدكتور عاطف عوض.



وألقت "فاليريا طوروتيرنكوفا" توصيات المنتدى منها: تدشين برنامج علمى حول الذكاء الاصطناعى تكون مهمته نقل المعارف والخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وروسيا فى هذا المجال الهام، اقامة تعاون ثنائى بين البلدين فى مجال المدن الذكية والتحول الرقمى، تدشين مشروع مصرى روسى مشترك يهدف الى التعاون فى مجالات ريادة الاعمال وتسريع الابتكار، بالإضافة إلى إقامة مجلس شبابى ثنائى بين مصر وروسيا، يهتم بتفعيل أطر التعاون فى المجالات والقضايا المتعلقة بالشباب فى البلدين.

من جانبه أشار صبحى إلى أن المنتدى خلال رحلته التى استمرت على مدار 9 أيام نجح فى ربط الشباب المصرى والروسى وتطوير الحوار بينهم، وصولاً لتوصيات تعد خارطة طريق للمشاريع المشتركة، وتضمن زيادة مساهمة الشباب فى تطوير التعاون والتكامل بين مصر وروسيا، وهو ما يهدف اليه عام التعاون الإنسانى المشترك بين البلدين.

بينما لفت بوريسينكو إلى أن التعاون الروسى المصرى له تاريخ مشرف وإمكانيات هائلة يمكن استغلالها لتعزيز العلاقات، لذا من المهم جدا أن تُعقد تلك التبادلات الشبابية بانتظام، مؤكداً على أن التواصل المباشر بين الشعوب هو أفضل طريقة لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بينهما، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور اشرف صبحى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذى لمسه الشباب الروسى طوال اقامتهم فى مصر.

وقال ألكسندر يجورتشيف، إن المنتدى استطاع بناء جسرا للتواصل بين شباب البلدين، كما وضع الأساس لمزيد من التوسع فى الاتصالات الثنائية للشباب فى مجال الابتكار والذكاء الاصطناعى، ليصبح الخطوة التالية نحو تطوير العلاقات الودية.

كما قدم شريف جاد الشكر للجنة المنظمة على دعوة أعضاء جمعية الخريجين للمشاركة فى المنتدى، مؤكداً على أن مد جسور التواصل بين الشباب فى مصر وروسيا أصبح وسوف يستمر أحد العناصر الهامة فى تطوير العلاقت الثنائية.

فى حين عبر الوفد الروسى عن خالص شكره وتقديره للدولة المصرية وفخامة الرئيس السيسى على استضافة المنتدى، وسعيه المتواصل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدين على أن خروج المنتدى بهذه الصورة المشرفة هو تأكيد لقدرة مصر على استضافة أكبر الأنشطة والفعاليات.