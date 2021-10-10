عاجل.. السيسى: من الضرورى التوصل لاتفاق ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تدعم جهود رئيس جنوب السودان سلفا كير لتحقيق السلام فى البلاد، والجهود المبذولة من الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات فى المرحلة الانتقالية طبقا لاتفاق السلام.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس جنوب السودان، اليوم الأحد، أنه تم استعراض التطورات الجارية فى قضية سد النهضة مع سلفا كير. وتابع السيسى: "أعدت التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن، لتعزيز الاستقرار فى المنطقة وفتح آفاق التواصل بين دول حوض النيل".

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