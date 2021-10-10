جدة - نرمين السيد - نشر حساب رئاسة الجمهورية، عبر موقع "يوتيوب" اليوم الأحد، مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئيس جنوب السودان سلفا كير.



جدة - نرمين السيد - نشر حساب رئاسة الجمهورية، عبر موقع "يوتيوب" اليوم الأحد، مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئيس جنوب السودان سلفا كير. وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهورى للبلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مراسم استقبال السيسى لرئيس جنوب السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.