عاجل.. السيسى: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه اتفق مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى البلدين.





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس جنوب السودان، اليوم الأحد، أنه تم التوافق على إعطاء دفعة تنفيذية لإنطلاق العلاقات بين البلدين إلى أفاق رحبة، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المصرية وزيادة المنح التعليمية لأبناء جنوب السودان فى الجامعات المصرية. وأوضح أن مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان، وستواصل جهودها فى دعم جميع سبل تعزيز السلام والتنمية والاستقرار هناك.

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