عاجل.. السيسى: استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان فى الفترة الراهنة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس "كير" فى بلده الثانى مصر، مؤكدًا أن الزيارة تعكس خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين، ومشيدًا بوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، والتى توجت مؤخرًا بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة فى القاهرة فى شهر يوليو 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

كما أكد الرئيس، على استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان فى الفترة الراهنة ارتباطًا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع فى عام 2018، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، فضلاً عن مساندة جوبا فى الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية، خصوصًا فى مجالات الرى والصحة والتعليم، بالتوازى مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادى على المستوى الوطنى.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على قوة الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى جميع المجالات، لا سيما فى ظل الدور المحورى لمصر على الصعيد الإقليمى فى القارة الإفريقية.

كما أكد الرئيس "كير" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، مشيدًا فى هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية فى جنوب السودان ومساهمتها فى جهود التنمية، خصوصًا فى مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والمشروعات الزراعية، معربًا عن تطلع بلاده لتعظيم هذا النشاط وتوفير التسهيلات الداعمة له، وتقدير جنوب السودان لما تقدمه مصر من دعم فنى على مدار السنوات الماضية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية فى منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقى، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقى دول المنطقة.

وتم التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة، فى ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين الشقيقين فى هذا الشأن، خصوصًا بعد صدور البيان الرئاسى الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانونى منصف وملزم خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.