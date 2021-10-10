محافظ جنوب سيناء يوجه بدفع مصروفات الدراسة للطلاب غير القادرين

جاء ذلك - خلال لقاء عقده "فودة"، اليوم الأحد، مع مشايخ البدو على مستوى المحافظة بقاعة مركز تمكين المرأة فى طور سيناء، بحضور عدد من نواب البرلمان والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
وأشار "فودة"، إلى الطفرة التى تشهدها المحافظة فى مجال التعليم قبل الجامعى والقضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم بالوديان، بالإضافة لوجود 3 جامعات على أرض المحافظة وجامعة الملك سلمان الدولية وفرع جامعة الأزهر الشريف والبدء فى إنشاء فرع جامعة السويس.
ولفت إلى مشروع التنمية الحضرية والزراعية فى المحافظة والذى يتم التقديم له عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء التنمية على أرض جنوب سيناء، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع القطاعات المختلفة والطرق، وذكر منها طريق النفق ــ شرم الشيخ الدولى وتطوير الطريق الدائرى الجديد بشرم الشيخ وتطوير منطقة الرويسات.
وأوضح المحافظ أن هناك طفرة كبيرة فى مجال توفير مياه الشرب وإقامة محطات تحلية مياه البحر فى جميع المدن بالإضافة لقطاع الصحة وتطوير المستشفيات ومظلة التأمين الصحى.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس سمير أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح 1750 وحدة سكنية بطور سيناء للقضاء على ظاهرة الانتظار للمستحقين.
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