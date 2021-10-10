السيسي: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء فى جنوب السودان 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ستظل سندا قويا للأشقاء في جنوب السودان، متابعا: "سنواصل الجهود لدعم سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى جنوب السودان.. وترسيخ دعائم السلام الداخلى".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس جنوب افريقيا: "ندعم جهود حفظ دولة جنوب السودان ومقدراته.. وندعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات التي تواجه جنوب السودان، متابعا: "أكدت على هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس لتحقيق السلام في البلاد، والجهود المبذولة من مختلف الأطراف، لتحقيق السلام".

وتابع: "تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الوضع في الشرق الأفريقي والعمل على احتواء التداعيات لباقى دول المنطقة، متابعا: "توافقنا على التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة في إطار المسئولية والمصلحة المشتركة".