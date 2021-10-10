الرئيس السيسي: سنظل سندا قويا لأشقاءنا في جنوب السودان

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الجنوب سوداني، سلفا كير ميارديت، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم في بلدهم الثانى مصر، متمينا لهم إقامة طبية، معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة، استنادا لإرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها في الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، مع نظيره رئيس جنوب السودان: "أجريت مباحثات ثنائية مكثفة مع الرئيس سلفا كير لتعزيز سبل العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وما شهدته العلاقات من زخم في مختلف المجالات.