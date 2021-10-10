أمين جابر الصيرفي: الدولة تسعي من خلال المشروعات التنموية والخدمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين«فيديو»

/655385/أمين-جابر-الصيرفي-الدولة-تسعي-من-خلال-المشروعات-التنموية-والخدمية-لتوفير-حياة-كريمة-للمواطنينفيديو

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال ما تنفذه من مدن ومشروعات خدمية وتنموية جديدة، إضافة إلى الشبكة القومية للطرق، وغيرها من المشروعات القومية فى كافة القطاعات والمجالات.

المشروعات القومية

وأشاد أمين جابر الصيرفي، عضو مجلس الشيوخ، باستجابة التنفيذيين فى مؤسسات الدولة المختلفة، إضافة إلى التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فى تذليل العقبات أمام المواطنين.

تعليق رئيس الشيوخ فى ذكرى حرب اكتوبر

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للقوات المسحلة، قائلا: تمثل جزء غالي من أبناءنا، وتقديرنا لما قاموا به في 1973 وما يقدمونه من أجل مصر ونهضتها.

وأعلن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه كان ضمن أفراد القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، قائلا: شاءت الأقدار أنني شرفت وكنت جنديا بالقوات المسحلة في فترة حرب أكتوبر 1973.

وتابع: أعلم مدى الفخار والسعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف الانتماء للقوات المسحلة خصوصا في فترة حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: نأمل جميعا أن تسود روح أكتوبر العظيم في كل ملفات الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، وإذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا الكثير من الانتصارات.