/655387/كواليس-انقلاب-ميكروباص-من-أعلى-كوبري-الساحل-بالركاب

تواصل فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في عملية البحث عن ناجيين من سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط سيارة ميكروباص من اعلى كوبري الساحل بالقاهرة

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة

ترجع تفاصيل حادث ميكروباص الساحل عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية، أنه خلال سير سيارة ميكروباص « أجرة» اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

اصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بين سكان الشقة.