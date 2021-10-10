«لاستكمال فض الأحراز» .. تأجيل مُحاكمة محمود عزت و محمد بديع في «أحداث المنصة» لـ1 نوفمبر

/655395/لاستكمال-فض-الأحراز--تأجيل-محاكمة-محمود-عزت-و-محمد-بديع-في-أحداث-المنصة-لـ1-نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة،اليوم الأحد، مُحاكمة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد بديع وآخرين في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة» إلى 1 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة محمود عزت ومحمد بديع لـ 1 نوفمبر

أسماء المتهمين في «أحداث المنصة»

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

المتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

كانت بدأت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، يوم الإثنين الماضى ، جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».