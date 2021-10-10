/655398/تعرف-على-تفاصيل-الاجتماع-الفني-لمباراة-ليبيا-ومصر

عقد بعد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبي ليبيا ومصر المقرر اقامتها في التاسعة مساء غد بملعب شهداء 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترأس الاجتماع النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة وبحضور التونسي هشام قيراط مراقب الحكام ومنسقي النواحي الأمنية والطبية ومندوبين عن كلا الفريقين.

وتم الاتفاق على عدم السماح بوجود أي شخص في الملعب إلا الذين تم منحهم بطاقة دخول المباراة على أساس نتائج رسمية لتحاليل PCR ، مع عدم السماح لركوب أي عناصر غير اللاعبين وجهاز الفريقين بركوب الحافلتين المخصصتين للفريقين.

كما تم الاتفاق على أن يرتدي المنتخب المصري طاقما أبيض فيما يرتدي المنتخب الليبي قميصا أحمر وشورت وجوارب سوداء.

حضر الاجتماع عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويسعي منتخب الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح