نواب التنسيقية لـ دوت الخليج: معرض تراثنا يعكس إهتمام الدولة المصرية بالحرف والمهن التراثية..ورسالة تشجيع لأصحاب المشروعات الصغيرة للاستفادة من المبادرات المختلفة

/655399/نواب-التنسيقية-لـ-تحيا-مصر-معرض-تراثنا-يعكس-إهتمام-الدولة-المصرية-بالحرف-والمهن-التراثيةورسالة-تشجيع-لأصحاب-المشروعات-الصغيرة-للاستفادة-من-المبادرات-المختلفة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن افتتاح الرئيس السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية، يأتي فى إطار حرص الدولة على النهوض بالمهن الحرفية التراثية، وتأكيدا لدعم الدولة لأصحاب العمالة غير المنتظمة، والتةجيه نحو الاستفادة من المبادرات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر فرص عمل للمواطنين.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي ما ذكره نواب تنسيقية شباب الأحزاب بشأن افتتاح الرئيس السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية

معرض تراثنا للحرف اليدوية

أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تولي اهتمام بالغ بالحرف والمهن التراثية والاشغال والحرف اليدوية، إضافة إلى ما توفره من فرص عمل ومصادر للدخل، مشيرة إلى أن العائق الأساسي الذي يواجه العاملين في هذا القطاع هو التسويق ويأتي معرض تراثنا ، والمعارض الأخرى التي يتم مساعده أصحاب الحرف بالمشاركة بها أحد العوامل التسويقية الهامة.

الهوية المصرية

وأشارت النائبة مارسيل سمير، إلى أن الرئيس السيسي، يولي هتماما مباشرا من أجل الحفاظ على التراث والهوية المصرية، فضلا عن ظهور عدد من مواقع التسوق الالكتروني المعنية بالصناعات والمنتجات المصرية، مثل موقع بأيدي مصريه وغيرها من المنصات، التي تشمل رعاية اكبر من الدولة لنفاذ تلك المنتجات الي الأسواق العالمية بسهولة، لافتة إلى تنظيم عدد كبير من الجهات في الدولة برامج تدريب لتلك الحرف سواء عبر جهاز تنمية المشروعات أو مبادرات المجلس القومي للمرأة، ومبادرات وزارة التضامن

قال النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقيةشباب الاحزاب والسياسيين، أن أهمية معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية تأتي من كونه داعما لقطاع مهم من المصريين، إضافة إلى توفير فرص عمل جيدة ودخلا قوميا للبلاد من خلال العمل على تصدير المنتجات التراثية التي تتواجد مع العارضين.

الصناعات اليدوية

وأضاف النائب محمد تيسير مطر،أن مصر تمتلك تاريخا طويلا في مجال الصناعات اليدوية والتراثية، وأن العاملين في هذا المجال يحتاجون إلى الدعم حتى لا تندثر مهنتهم، وهو ما يقوم به المعرض، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة على حد سواء.

وأشار النائب محمد تيسير مطر، إلى أن دعم الحرفيين وأصحاب المهن المختلفة، يعطي رسالة تشجيع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة عملهم والاستفادة من مبادرات الدولة المختلفة، كما يؤكد للمستثمرين في الداخل والخارج أن مصر بيئة خصبة لمشروعاتهم وسوق ينمو باستمرار.

يذكر أن معرض «تراثنا» ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دورته الثالثة، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.