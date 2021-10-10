/655400/إيطاليا-تفوزعلي-بلجيكا-بثنائية-وتحصد-المركز-الثالث-في-بطولة-دوري-الأمم-الأوروبية

إنتهت منذ قليل مباراة المنتخب الإيطالي أمام نظيرة البلجيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وتحقيقة المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021.

وشهد شوط المباراة الأول سجالاً كبيراً بين الفريقين من أجل السيطرة علي الكرة وتسجيل أول أهداف اللقاء.

وحاول كييزا في أكثر من كرة , تسجيل هدف الإفتتاح للمنتخب الإيطالي ولكن قابلة تألق كبيرمن حارس المنتخب البلجيكي كورتوا لينتهي شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية شوط المباراة الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57 تمكن اللاعب باريلا من إفتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس كورتوا.

ثم أضاف بيراردي الهدف الثاني للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها المتألق باريلا.

وحاول المنتخب البلجيكي تقليص الفارق عن طريق الدفع بلاعب مانشستر سيتي دي بروين بجانب بعض الهجمات للمهاجم كاراسكو حتي تمكن اللاعب دي كيتولاي من تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 86 وتصبح النتيجة تقدم ايطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد.

لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحصولة علي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية2021.

وكان المنتخب البلجيكي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كورتوا.

الدفاع: فيرتونخين، دينايير، ألدرفيلد.

خط الوسط: كاستاني، فيتسيل، تيليمانس، ساليميركس، فاناكين.

الهجوم: كاراسكو، باتشواي.

بينما بدأ المنتخب الإيطالي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: دوناروما.

الدفاع: إيمرسون، باستوني، أتشيربي، دي لورينزو.

خط الوسط: بيلجريني، لوكاتيلي، باريلا.

الهجوم: كييزا، راسبادوري، بيراردي.

وكان المنتخب الإيطالي قد فشل في الصعود إلي المباراة النهائية عقب هزيمتة من المنتخب الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علي الجانب الأخر لم يتمكن منتخب بلجيكا من التواجد في المباراة النهائية بعدما تلقي الهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب أسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة بلجيكا وفرنسا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك

قائمة منتخب بلجيكا:

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.