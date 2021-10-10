/655401/الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-يؤكد-على-ضرورة-وجود-اتفاق-قانوني-ملزم-ينظم-عملية-تشغيل-سد-النهضة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمه له مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، فى المؤتمر الصحفي الذى انعقد منذ قليل.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يلتقي برئيس جنوب السودان

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذى جمعه برئيس جنوب السودان، أن المباحثات بين الجانبان جاءت فى إطار تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية فى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي: لابد من وجود اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل ملء وتفريغ سد النهضة

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه قد جرى توافق بين الجانبين على استمرار التنسيق بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم، فى إطار من المسئولية والمصلحة المشتركة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن المبحاثات مع رئيس جنوب السودان تطرقت إلى مختلف الجوانب ذات الصلة، بموضوعات مياه النيل والتنسيق الكامل بين البلدين فى هذا الشأن، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل سد النهضة، وذلك استنادًا إلى المواثيق الدولية، بما يحقق تعزيز الاستقرار للمنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون.