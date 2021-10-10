«ألزمته الجلوس على كرسي متحرك»..خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

/655404/ألزمته-الجلوس-على-كرسي-متحركخالد-الصاوي-يتعرض-لوعكة-صحية-مفاجئة

انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة للفنان القدير خالد الصاوي جالسا على كرسي متحرك، وبدت على وجه علامات المرض، وأشار الفنان أن هذا حدث نتيجة تعرضه لإلتهاب قوي في الساق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مرض خالد الصاوي

خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجأة

وأرفق على الصورة تعليق: “ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام الكرامة اللي في الضعف”، ليعيد نشرها خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، ويعلق عليها مطمأنا جمهور: “أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم باذن الله”.

أخر ظهور لخالد الصاوي

وكانت قد أُقيمت ندوة الفنان خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، بحضور عدد من الفنانين بينهم إلهام شاهين وسلوى خطاب، والذي كشف من خلالها عن أدوره التي يحب أن يمارسها اذ قال: “"أول ما بدأت اعمل مشهد في التمثيل كانوا بيشوفوني يا ظابط يا وكيل نيابة، بس حاولت اغير وجهة النظر دي، وقعدت فترة مش بعمله خالص ولما كبرت بدأوا يدوني دور عميد، بس أنا راجل مسخرة وبحب الادوار المجنونة، ومبحبش نحشر الاخلاق في الفن”.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، وحضر عدد من الفنانين منهم، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، إلهام شاهين، المخرج عمر عبدالعزيز، أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، هالة صدقى، كريم قاسم.

كتاب «خالد الصاوي..وجوه وهوامش»

هذا وأعلنت مهرجان لإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن تكريم الفنان القدير خالد الصاوي وذلك ضمن فاعليات دورته الجديدة، وتضمن تكريم خالد الصاوي إصدار كتاب ألف خصيصا لسرد قصة حياته بعنوان «خالد الصاوي..وجوه وهوامش» وهو من تأليف الناقدة ناهد صلاح، ويتناول الكتاب السيرة الذاتية لخالد الصاوي وعائلته، وعن كفاح أسرته في الأعمال الوطنية من الإسكندرية إلى الصعيد إلى حي الظاهر ووسط البلد ومصر الجديدة، وعلاقتها بترسيخه الفني.

كما يرسم الكتاب بورتريها لشخصية خالد الصاوي الإنسان والفنان، كما يحتوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات عنه وعلى خلفية مشواره الفني، سواء في المسرح ومشروعه المتميز على خشبته، أو التليفزيون الذي أضاف له خبرة ضرورية، أو السينما وفضاءها الرحب وأدوارها المتنوعة التي حققت له نقلة نوعية، وذلك من خلال حوار مطول يتسم بالجرأة الشديدة من جانب الصاوي.