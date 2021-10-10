/655405/الشوط-الأول-الأهلي-الأحمر-يتقدم-على-الأزرق-بهدفين-مقابل-هدف-في-مباراة-ذكرى-احتفالات-أكتوبر

انتهت أحداث الشوط الأول بين قدامى النادي الأهلي بتقدم الفريق الأحمر على الأزرق بهدفين مقابل هدف.

أقام النادي الأهلي منذ قليل مباراة ودية بين قدامي لاعبي الفريق السابقين إحتفالاً بذكري إنتصار شهر أكتوبر المجيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت الشوط الأول بين الفريقين الأحمر والأزرق من قدامي لاعبي الأهلي وأفتتح خالد بيبو التسجيل لصالح الفريق الأزرق وتصبح النتيجة تقدم الفريق الأزرق علي الفريق الأحمر بنتيجة هدف نظيف.

ثم سيطر الفريق الأحمر علي الشوط الأول وهدد مرمي الفريق الأزرق أكثر من مرة عن طريق وليد صلاح الدين واسامة حسني .

وعلي عكس سير اللقاء يضيف اسلام الشاطر الهدف الثاني للفريق الأزرق بعد فاصل من التمريرات بينة وبين خالد بيبو وشادي محمد.

ثم أضاف محمد عمارة الهدف الأول للفريق الأحمر وتصبح النتيجة هدفين للفريق الأزرق مقابل هدف للفريق الأحمر.

ثم يطلق الحكم سمير محمود عثمان صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الأزرق علي الفريق الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

بقيادة شريف عبد المنعم وزكريا ناصف.. تشكيل قدامى الأهلى لمباراة ذكرى احتفالات أكتوبر

تبدأ بعد قليل مباراة قدامى النادي الأهلي، إحتفالا بذكرى إنتصارات أكتوبر.

ويحضر محمود الخطيب رئيس الناس هذه المباراة بجانب العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان

أحمد فوزي

محمد عمارة، عادل مصطفى، وليد صلاح الدين، أسامة حسني، خالد بيبو، أحمد السيد، زكريا ناصف.

تشكيل الفريق الأزرق:

أمير عبد الحميد

شريف عبد المنعم، شريف عبد الفضيل، شادي محمد، أحمد صديق، ياسر ريان، محمد فاروق، محمد يوسف، هشام حنفي، إسلام الشاطر.

رئيس مجلس الشيوخ ووزير الشباب والرياضة يسلمان درع دوري مستقبل وطن لفريق الدقهلية «صور»

تواجد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بجانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتواجد أيضا أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء خالد عبد العال، وذلك من أجل تسليم الفائزين درع بطولة دورى مستقبل وطن بنسخته الثالثه لفريق الدقهلية.

وفازت الدقهلية بالمركز الأول والحصول على نصف مليون جنية، أما فريق القاهرة فقد حقق المركز الثاني وحصل على ربع مليون جنية، ويأتي الإسماعيلية في المركز الثالث والحصول على مبلغ 150 ألف جنية.

وتم تكريم طاقم حكام المباراة من جانب المسئولين، وحصل الكابتن محمد حسن والكابتن طارق سامي.

وحصل إسلام شيحة حارس الدقهلية على لقب أفضل حارس في البطولة.

وحصل محمد منصور عطا لاعب محافظة القاهرة على جائزة هداف البطولة برصيد 12 هدف.

وحصل سمير عصام بلية لاعب الدقهلية على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وحصل فريق الإسماعيلية على الميدالية البرونزية، وقام المهندس هشام حطب، بتسليم الميداليات للاعبين.

وتم تسليم شيك بمبلغ 150 ألف جنية لفريق الإسماعيلية.

وتم تسليم جوائز المركز الثاني لفريق القاهرة والميداليات الفضية، وقام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتسليم الميداليات للاعبين.

وتم تسليم شيك بمبلغ ربع مليون جنية لفريق القاهرة بعد الحصول على المركز الثاني.

وتم تسليم جوائز المركز الأول لفريق الدقهلية، والميداليات الذهبية، وقام الدكتور أشرف صبحي بتسليم ميداليات المركز الأول للاعبين.

وتم تسليم شيك بمبلغ نصف مليون جنية لفريق الدقهلية بعد الفوز باللقب والحصول على المركز الثاني.

تم تسليم كأس البطولة لفريق الدقهلية بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور أشرف صبحي.