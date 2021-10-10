/655408/داخل-المقابر--السجن-المشدد-10-سنوات-لسائق-تعدى-على-فتاة-معاقة-بالزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، اليوم الأحد،سائق «توك توك»، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بالتعدي جنسيا على فتاة معاقة ذهنيا داخل المقابر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل معاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من « ع ع» 25 عامًا، فتاة معاقة ذهنيا تفيد أنه أثناء استقلالها التوك توك رفقة «م خ » 23 عامًا، سائق «توك توك»، مقيم مركز منيا القمح، أستغل إعاقتها وقام بخطفها إلى المقابر وهددها بسلاح أبيض وتعدى عليها جنسيا.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وإحالته محبوسا علي ذمة القضية رقم 28924 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة منيا القمح إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق اخر أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، مُحاكمة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد بديع وآخرين في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة» إلى 1 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.

أسماء المتهمين في «أحداث المنصة»

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

المتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.