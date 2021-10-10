/655409/حرب-الشوارع-إصابة-6-أشخاص-في-مشاجرة-بين-عائلتين-بالقليوبية

شهدت قرية جزيرة الأحرار، اليوم الاحد، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية،مشاجرة بين عائلتين، للخلاف بينهم على الحد الفاصل بين الأراضي الزراعية الخاصة بهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وقوع مشاجرة بين عائلتين

تفاصيل المشاجرة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة طوخ، إشارة، من الأهالي بقرية جزيرة الأحرار يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة اتضح نشوب مشاجرة بين طرف أول «مدحت.م.ع 35 سنة»، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه «أحمد 33 سنة»، مصاب بكدمة بالرأس والكتف الأيسر والقدم اليمنى، وزوجة الثاني «ندى 33 سنة»، ربة منزل، وطرف ثان «محمود.ع.ن 39 سنة»، خفير نظامي، وزوجته «كريمة 35 سنة»، ربة منزل، مصابة بسحجات بالصدر، وشقيقته «روضة 37 سنة»، ربة منزل، مصابة بخدوش بالصدر والأذنين، جميعهم مقيمين بقرية جزيرة الأحرار التابعة لدائرة المركز.

وبالفحص والانتقال، اتضح حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة والحد الفاصل بين الأرض الزراعية الخاصة بهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب محدثين إصابتهم، وتم القبض طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجدير بالذكر تواصل فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في عملية البحث عن ناجيين من سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، اليوم الأحد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط سيارة ميكروباص من اعلى كوبري الساحل بالقاهرة

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة

ترجع تفاصيل حادث ميكروباص الساحل عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية، أنه خلال سير سيارة ميكروباص « أجرة» اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

اصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات