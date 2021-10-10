العنانى يبحث مع سفيرة سلوڤينيا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع سفيرة جمهورية سلوڤينيا بالقاهرة السفيرة ماتيا بريفولشيك، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال القطاع السياحى، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من سلوفينيا، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الخبرات والتدريب فى مجال العمل الأثرى بين الجانبين.





واستعرض "العنانى"، خلال اللقاء، اليوم الأحد، المجهودات التى تقوم بها مصر حاليا لتبنى أنماط وأنشطة سياحية جديدة. ومن جهتها، أعربت سفيرة سلوفينيا عن رغبتها فى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، وعن كامل تقديرها للمجهودات التى تقوم بها وزارة السياحة المصرية فى المجال السياحى والأثرى.

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