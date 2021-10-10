افصل واسمع.. النشرة المرورية| خريطة الزحام فى المحافظات أول أيام الدراسة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد إغلاق شارع 45 بداية من كورنيش الإسكندرية؛ نتيجة إنشاء كوبرى ونفق، ناصحا باستخدام شارع جمال عبدالناصر، أو شارع السباعى، أو شارع إبراهيم إسكندر، مضيفا ظهور أحجام فى شارع ألبرت الأول للمتجه إلى ميدان أبو قير، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقاطعه مع شارع صلاح سالم، للمتجه إلى شارع بورسعيد، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا بميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه إلى الطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة عند منطقة كايرو فيستيفال للمتجه إلى مناطق نفق الجولف، وفى مناطق أعلى كارفور والأوتوستراد والبساتين.

وفى محافظة الجيزة، نصح صابر بتجنب كوبرى الساحل للقادم من مناطق إمبابة ومتجه للقاهرة، واستخدام باقى الكبارى وهى: الجامعة، عباس، 15 مايو وكوبرى أكتوبر، مشيرا كذلك إلى وجود أحجام أعلى كوبرى الدقى، وشارع مراد وشارع الجامعة ناصحا باستخدام شارع السودان، ناصحا كذلك بسلوك شارع فيصل بديلا عن شارع الهرم للمتجه إلى نصر الدين.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى كورنيش النيل عند منطقة أثر النبى ناصحا بسلوك الأوتوستراد، مشيرا إلى أن جميع الكبارى للمتجه من القاهرة إلى الجيزة تعمل بشكل مرضٍ عدا كوبرى عباس.

ولفت صابر إلى وجود أحجام فى كوبرى الحدائق للمتجه إلى الحدائق والزاوية، مشيرا إلى وجود أحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه.