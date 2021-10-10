التعليم: نسعى للحفاظ على سير العملية التعليمية فى ظل جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، سعى الوزارة للحفاظ على سير العملية التعليمية فى ظل مكافحة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حفاظًا على صحة أبناءنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.





وأوضح "بصيلة"، فى تصريح اليوم بمناسبة بدء العام الدراسى، أن هذا العام الدراسى سيشهد بدء الدراسة بـ 27 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 10 محافظات مختلفة، كما ستشهد الوزارة تخريج دفعة جديدة من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 10 مدارس مختلفة إلى سوق العمل. وأكد ضرورة تطعيم كافة العاملين بالمدارس ضد فيروس كورونا، متمنيًا السلامة للجميع وعام دراسى يزخر بالنجاح والتوفيق.

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