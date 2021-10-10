عاجل.. نص كلمة السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - كما أكد الرئيس السيسى، خلال كلمته أن مصر ستواصل جهودها فى دعم جميع سبل تعزيز السلام والتنمية والاستقرار بجنوب السودان، وفيما يلى نص الكلمة:-

إنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بكم والوفد المرافق لسيادتكم فى بلدكم الثانى مصر، متمنيًا لكم وللوفد المرافق إقامة طيبة، وأود فى تلك المناسبة أن أعرب عن عميق اعتزازى بما يجمع بلدينا من علاقات أخوية واستراتيجية راسخة على مختلف الأصعدة، استنادًا إلى إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات بل وتعزيزها فى الفترة المقبلة.

لقد أجريت مع أخى الرئيس، مباحثات ثنائية مكثفة، تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وما شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم فى شتى مجالات التعاون، وتابعنا نتائج انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة فى شهر يوليو 2021، وما أتاحته من فرصة للتنسيق والتشاور، إضافة إلى ما تمخضت عنه من اتفاقيات تم توقيعها بين الجانبين فى مجالى الرى وتنمية التجارة والصناعة، واتفقنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية المستمرة بين وزارتى الخارجية.

وتوافقنا أيضًا على أهمية إعطاء دفعة تنفيذية للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق رحبة للتعاون الثنائى، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المصرية فى جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها، فضلاً عن تكثيف التعاون فى مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التى تقدمها مصر فى المجالات المختلفة، إلى جانب إحياء عدد من المشروعات المصرية المتواجدة فى جنوب السودان وتدشين مشروعات جديدة، فضلاً عن زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان للدراسة فى الجامعات المصرية، وتقديم مزيد من التسهيلات لهم، وكذا العمل على إعادة تأهيل محطات الكهرباء المصرية فى جنوب السودان.

وفى هذا الإطار، أعدت التأكيد خلال المباحثات على أن مصر ستظل سندًا قويًا للأشقاء فى جنوب السودان، وستواصل جهودها فى دعم جميع سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية هناك، وستستمر فى العمل على مساندة الجهود الجنوب سودانية الوطنية الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار الداخلي، وبما يفتح آفاق التنمية والرخاء لجموع الشعب الجنوب سودانى، ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة ومقدراتها، وذلك للاستمرار فى مسار تثبيت السلام وتحقيق التنمية ومعالجة جذور التحديات الماثلة هناك.

وأكدت فى هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود الرئيس سلفا كير من أجل تحقيق السلام فى البلاد، وللجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف للمضى قدمًا فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقًا لاتفاق السلام المنشط.

كما تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية فى منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقى، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقى دول المنطقة، وتوافقنا على استمرار التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم فى إطار من المسؤولية والمصلحة المشتركة.

وتطرقت المباحثات إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعات مياه النيل، والتنسيق القائم والمستمر بين البلدين فى هذا الشأن، إلى جانب استعراض التطورات الجارية فى قضية سد النهضة، وأعدت التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، استنادًا إلى قواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح أفق التعاون بين دول حوض النيل.

فخامة الرئيس سلفا كير أسعدنى لقاؤكم اليوم، وما عكسه من تقارب فى رؤى البلدين حيال مجمل القضايا، وهو أمر يعد سمة مميزة للعلاقات الوطيدة التى تجمع بلدينا، وإننى أتطلع لمزيد من التعاون بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة، وأتمنى لجنوب السودان كل الخير والاستقرار، وأجدد ترحيبى بكم والوفد المرافق لفخامتكم فى بلدكم الثانى مصر.