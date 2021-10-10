رئيس جنوب السودان: الرئيس السيسي أبدى استعداده لمساعدتنا على كافة الأصعدة 

قال سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، إنه اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العديد من الموضوعات، مضيفا أنه أجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات حول عدد من الموضوعات بالمنطقة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن رئيس وزراء إثيوبيا تحدث عن إجراء مفاوضات مع جبهة تحرير شعب تيجراى بحلول أكتوبر وهو ما لم يحدث، لافتا إلى أن السودان يواجه اضطرابات ولا أحد يساعده إلا مصر وجنوب السودان.
وتابع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى استعدادا لمساعدة جنوب السودان على الأصعدة كافة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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