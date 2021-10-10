عمرو دياب يتصدر التريند في الإمارات بسب أغنية «رايقة»

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دوت الخليج يرصد نجاحات عمرو دياب بأغنية رايقة

وتصدرت أغنية «رايقة» تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “شوفي إزاي جميلة وأنت كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها، وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة عليكي لايقة، آه يا نور حياتي مفيكيش غلطة، والضحكة الحلوة ديا قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي، وعاملة قلق للحلوين.

عمرو دياب يطرح حلو التغيير

وطرح النجم عمرو دياب منذ أيام أغنيته الجديدة «حلو التغيير» من ألبومه «عيشني»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان قد تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب يحيي حفلًا بالأردن منتصف شهر أكتوبر

وفى سياق آخر، يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العقبة بالأردن منتصف شهر أكتوبر الجارى، ووفقا للجهة المنظمة للحفل فإن جميع التذاكر قد نفذت عقب طرحها إليكترونياً عبر موقع الحجز بدقائق معدودة في سابقة هي الأولى من نوعها .