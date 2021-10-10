/655412/الخطيب-يكرم-قدامى-الأهلي-بعد-نهاية-مباراة-احتفالية-ذكرى-انتصارات-أكتوبر-تفاصيل

إنتهت منذ قليل المباراة الودية التي أقامها النادي الأهلي بين قدامي لاعبية إحتفالاً بذكري انتصار شهر أكتوبر المجيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهت المباراة بتقدم الفريق الأزرق علي الفريق الأحمر بنتيجة سبعة أهداف مقابل ست أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل اللاعب حسن شكري الهدف الثالث للفريق الأزرق وتصبح النتيجة تقدم الفريق الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ثم يواصل الفريق الأزرق تقدمة ويضيف خالد بيبو الهدف الثاني لة والرابع للفريق الأزرق.

وفي الدقيقة 22 يضيف شادي محمد الهدف الخامس للفريق الأحمروتصبح النتيجة تقدم الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد.

ثم يقلص اللاعب وليد صلاح الدين النتيجة لصالح الفريق الأحمر بعد تسجيلة الهدف الثاني وتصبح النتيجة 5/2.

وبعدها بدقيقة يضيف أسامة حسني الهدف الثالث للفريق الأحمر وتصبح النتيجة 5/3, قبل أن يضيف اللاعب اسلام الشاطر الهدف السادس للفريق الأزرق بطريقة رائعة بعد لعبة للكرة بكعب القدم وتصبح النتيجة6/3.

ويضيف هشام حنفي السابع للفريق الأزرق ويؤكد تفوقة في المباراة الإحتفالية بين قدامي اللاعبين.

والرابع للفريق الأحمر يسجلة أسامة حسني بعد تمريرة رائعة من المتألق وليد صلاح الدين وتصبح النتيجة 7/4.

ويأتي زكريا ناصف ويشارك في كرنفال الأهداف ويسجل الخامس للفريق الأحمر وتصبح النتيجة 7/5.

ثم يقترب الفريق الأحمر من تحقيق الريمونتادا ويقلص الفارق لهدف وحيد بعد تسجيل أحمد بلال الهدف السادس وتصبح النتيجة 7/6.

وتنتهي المباراة بنتيجة سبعة أهداف للفريق الأزرق مقابل ست أهداف للفريق الأحمر في إحتفالية النادي الأهلي بذكري إنتصارات شهر أكتوبر.

الأهلي

وكان النادي الأهلي نجح في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.