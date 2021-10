/655414/بيج-رامي-يوجه-رسالة-للجماهير-بعد-الفوز-بـ-مستر-أولمبيا-حققت-حلمنا-الثاني-على-التوالي-بسبب-دعمكم-وحبكم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر بيج رامي العديد من صور التكريم الخاص بالفوز بلقب مستر أولمبيا، وكتب عبر فيس بوك" الساندو في مكانه وهيفضل مكانه وقت طويل أوي، شكراً لكل محبيني الغاليين في كل مكان بالعالم، حققت حلمنا لتاني مره بسبب دعمكم وحبكم".

وكتب بيج رامي نفس محتوى الرسالة باللغة الإنجليزية وقال:

Sandow is home and it will remain here for a very long time ، Thank you to all my fans around the world ، i made it because of your love and support

«شرفتنا يا بطل»..هكذا احتفل نجوم الفن بحصود بيج رامي لقب مستر أولمبيا

أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن فخرهم بحصود البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامى، لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التواصل في مسابقة 2021 التي انطلقت منذ أيام بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

محمد هنيدي أول الداعمين لبيج رامي

واصل الفنان محمد هنيدي دعمه لبيج رامي قبل انطلاق المسابقة بشهور، اذ أنه في البداية منذ 8 سبتمبر نشر صورة للبطل من خلال خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلة: “شهر على مستر أولمبيا، شد حيلك يا بطل يا مشرفنا، انت وكل المصريين المشاركين السنة دى، بنشجعكم من دلوقتي”.

بيج رامي

وبعد حصوده على اللقب حرص على أن يكون أول مهنئ له، فكتب عبر “فيسبوك”: “مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروك لمصر".

حورية فرغلي وإسعاد يونس يعربون عن فخرهم ببطل مصر

وهنأت الفنانة حورية فرغلي، البطل المصري بيج رامي بمناسبة حصوله علي لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية ، اذ نشرت صورته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، معلقة: "مبروك لـ بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية.. مبروووك لكل المصريين".

في حين أن الفنانة القديرة إسعاد يونس اكتفت بالقول عبر حسابها الرسمي بموقع فيسيبوك: “"مبروك بيج رامي".

راندا البحيري تشيد ببيج رامي

وكتبت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقة صورة البطل بيج رامي حاملا علم مصر: “الف الف مبروك، بيج رامي خد مستر أوليمپيا، شرفتنا و كبرتنا يا كبير”.

وقال الفنان مصطفى شعبان: "بيج رامي مستر أولمبيا للمرة التانية علي التوالي مبروووك يا بطل شرفتنا".