محمد رمضان يستعد لطرح عمل فني جديد.. «تفاصيل»

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يستعد الفنان ومطرب المهرجانات المصري محمد رمضان لطرح عمل فني جديد قريبًا، لكنه لم يكشف أي تفاصيل أخرى متعلقة بهوية العمل.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان الفنية.

محمد رمضان بنيولوك جديد

نشر رمضان صورة شخصية له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها بنيولوك مختلف، حيث اعتمد صبغة شعر جديد ونضارة يخرج منها بريق باللون الأبيض.

محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل جديد

وعلق محمد رمضان على الصورة مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا"، ومن ثم انهالت عليه العديد من التعليقات من قبل متابعيه معربين عن حماسهم.

محمد رمضان يترشح لجائزة أفضل فنان بإفريقيا

وترشح محمد رمضان ،أمس، لـ جائزة أفضل فنان في إفريقيا، وأفضل تعاون، فضلًا عن أفضل فيديو كليب أغنية «يا حبيبي»، تبعًا ل فري فاير.

محمد رمضان يطالب جمهوره بالتصويت له

نشر رمضان مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وطالب جمهوره بالتصويت له قائلًا: "لجميع محبي مارو ومحمد رمضان، لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة أفضل فنان في إفريقيا".

وتابع: "وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب، اظهر تشجيعك ودعمك للفنان، وظهرت في الخلفية أغنية يا حبيبي".

وعلى الصعيد الآخر، استعرض الفنان ومطرب المهرجانات المصري محمد رمضان عضلاته وقوته البدنية، في أحدث ظهور له من داخل صالة الجيم.

محمد رمضان من داخل الجيم

نشر رمضان صورة له من داخل الجيم بدبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "جمعة سعيدة".

ودافعت الإعلامية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان مشرة إلى أن الأخير ظُلم كثيرًا من الإعلامي عمرو أديب وذلك أثناء لقائها ببرنامج «أول مرة» المذاع عبر قناة «الجديد» اللبنانية.

نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب بسبب محمد رمضان

قالت الإعلامية نضال الأحمدية خلال لقائها مع قناة الجديد اللبنانية عن الفنان محمد رمضان، إنه مظلوم بسبب الهجوم الذي يتعرض له من قبل الإعلامي عمرو أديب، مضيفة: “عمرو أديب حبيبي بس ما عنده قضية في الكون غير محمد رمضان”.

محمد رمضان يشيد بنضال الأحمدية

أعاد محمد رمضان نشر شهادة نضال الأحمدية في عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلا: “الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدًا محمد رمضان”، وأرفق بالفيديو العديد من الفيديوهات الكوميديا الأخرى.

محمد رمضان يحتفل بتخطي كليب أغنيته «على الله» ال 20 مليون مشاهدة

واحتفل الفنان محمد رمضان بوصول عدد مشاهدات كليبه «على الله» إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، محققًا نجاحًا واسعًا.