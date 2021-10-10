/655417/أثناء-جمع-القمامة-وفاة-ربة-منزل-وإصابة-نجلها-بكسور-بشبرا-الخيمة

شهدت منطقة حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الاحد، حادث مؤلم، حيت توفيت ربة منزل وأصيب ابنها بكسور مختلفة إثر اصطدام لودر بهما أثناء جمع القمامة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الحادث، وتم ابلاغ الاسعاف لنقل الجثة والمصاب الي مستشفي ناصر العام، وأمرت النيابة بتصريح بدفن الجثة، والتحفظ علي «اللودر» المستخدم في الحادث والسائق لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

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تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة بوجود حادث تصادم ومتوفاة ومصاب.

وأخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقل الرائد محمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة واتضح اصطدام لودر جمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة بسيدة وابنها حال مرورهما بجوار منطقة عمل اللودر، مما أدى لوفاة الأم وإصابة الطفل.

كما اتضح أن اللودر يتبع أحد متعهدي جمع القمامة بالحي وتم التحفظ على السائق والمركبة لحين انتهاء التحقيقات.

وفي سياق أخر لقيت طالبة بالمرحلة الابتدائية مصرعها، اليوم الأحد، بعدما دهسها جرار زراعى بقرية أبو النور بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم نقل جثتها إلي مستشفى أطسا المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إشارة بوقوع حادث سير بمركز إطسا ووجود جثة لطفلة.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، وتم إبلاغ الإسعاف وأتضح أن تلميذة بالمرحلة الابتدائية، كانت تعبر الشارع وصدمها جرار زراعى، وعلى الفور تم نقل جثة الطالبة لمستشفى اطسا المركزى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.