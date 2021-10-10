بالفيديو..خالد الجندى: لو ربنا أراد بعبد خير  "عسله" 

/655418/بالفيديوخالد-الجندى-لو-ربنا-أراد-بعبد-خير- عسله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، ان هناك لفظ نبوى نستخدمه فى حياتنا اليومية، وكأن يستخدمه سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى حيث رواه الإمام احمد، حيث قال سيدنا النبى: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَلَهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَسَلَهُ ؟، قَالَ: " يُوَفِّقُ لَهُ عَمَلا صَالِحًا قبل موته ويقبضه عليه ".

دوت الخليج يرصد تعليق خالد الجندي على استخدام لفظ “عسله” برنامج لعلهم يفقهون وتبع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاحد: "وأنا بقول لكل شخص دور على عما صالح يعسلك، قبل ما تقابل وجه كريم، لا تمنع نفسك من فعل الخير، صدقات مساعدة فقراء، هو ده لو ربنا راضى عنك هيفتح لك باب الخير عشان يعسلك ويدخلك الجنة".

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