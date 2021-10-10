/655419/محمود-الخطيب-الأهلي-دائما-نادي-الوطنية-وأتوجه-بالشكر-إلى-جميع-أبناء-القوات-المسلحة

نظم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إحتفالاً اليوم بمناسبة ذكري إنتصار شهر أكتوبر المجيد وذلك بحضور عدد من القيادات الحكومية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وبدأ محمود الخطيب كلمتة بطلب الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء البلاد. وقال: سنظل فخورين بهذا الإنجاز العظيم ولن ننسي أبداً هذا الإنجاز علي مر التاريخ. وواصل: لابد أن نتحدث عن دور رجال الأهلي في هذا الحرب لاأن النادي الأهلي هو نادي الوطنية. وأردف: أدعوالجميع أن تقودنا روح أكتوبر إلي إنجاز العديد والعديد من الإنجازات. وأختتم : أتوجة بجزيل الشكر إلي جميع أبناء القوات المسلحة الباسلة ولدورهم العظيم في رفعة راية البلاد. وكان النادي الأهلي قد نظم مباراة ودية بين لاعبية القدامي إحتفالاً بهذة المناسبة وانتهت المباراة بتقدم الفريق الأزرق علي الفريق الأحمر بنتيجة سبعة أهداف مقابل ست أهداف. ومع بداية الشوط الثاني سجل اللاعب حسن شكري الهدف الثالث للفريق الأزرق وتصبح النتيجة تقدم الفريق الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. ثم يواصل الفريق الأزرق تقدمة ويضيف خالد بيبو الهدف الثاني لة والرابع للفريق الأزرق. وفي الدقيقة 22 يضيف شادي محمد الهدف الخامس للفريق الأحمروتصبح النتيجة تقدم الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد. ثم يقلص اللاعب وليد صلاح الدين النتيجة لصالح الفريق الأحمر بعد تسجيلة الهدف الثاني وتصبح النتيجة 5/2. وبعدها بدقيقة يضيف أسامة حسني الهدف الثالث للفريق الأحمر وتصبح النتيجة 5/3, قبل أن يضيف اللاعب اسلام الشاطر الهدف السادس للفريق الأزرق بطريقة رائعة بعد لعبة للكرة بكعب القدم وتصبح النتيجة6/3. ويضيف هشام حنفي السابع للفريق الأزرق ويؤكد تفوقة في المباراة الإحتفالية بين قدامي اللاعبين. والرابع للفريق الأحمر يسجلة أسامة حسني بعد تمريرة رائعة من المتألق وليد صلاح الدين وتصبح النتيجة 7/4. ويأتي زكريا ناصف ويشارك في كرنفال الأهداف ويسجل الخامس للفريق الأحمر وتصبح النتيجة 7/5. ثم يقترب الفريق الأحمر من تحقيق الريمونتادا ويقلص الفارق لهدف وحيد بعد تسجيل أحمد بلال الهدف السادس وتصبح النتيجة 7/6. وتنتهي المباراة بنتيجة سبعة أهداف للفريق الأزرق مقابل ست أهداف للفريق الأحمر في إحتفالية النادي الأهلي بذكري إنتصارات شهر أكتوبر.

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