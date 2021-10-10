/655420/20معلومة-بتحقيقات-النيابة-العامة-فى-واقعة-فقد-وإلقاء-لقاحات-كورونا-بمصرف-المنيا

تلقت النيابة العامة كتابًا صباح يوم الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري من السيدة الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تزامنًا مع ذلك أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.

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