جدة - نرمين السيد - وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركز، كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث بالمركز. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قرار جمهورى بإصدار اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.