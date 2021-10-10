هيئة التخطيط العمرانى تكشف عن مشروع تطوير المناطق المفتوحة بالقاهرة

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يستهدف المشروع تعزيز المناطق الحضرية العامة من خلال تطوير الأماكن العامة والمناطق المفتوحة في مدينة "القاهرة"، وذلك من خلال دراسة ما توصل إليه العالم في مجال تطوير المناطق العامة.
المشروع تضمن صياغة تعريف (المناطق العامة) في مدينة "القاهرة" وتحديد أنواعها وتم تصنيف المناطق العامة إلى 6 فئات رئيسية تشمل (شبكة الحركة والميادين) و(الساحات والمناطق الخضراء) و(المناطق الترفيهية) و(الواجهات المائية)، وكذلك تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لحصر المناطق العامة في مدينة "القاهرة" من خلال دراسة الوضع الراهن ومتطلبات المجتمع والمعايير الدولية للتنمية المستدامة.
وقالت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على موقها وصفتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه تم وضع مخطط تطوير منظومة المناطق العامة لمدينة "القاهرة" لتكون عاصمة تنطلق بمناطقها العامة نحو جودة حياة أفضل لمجتمع أكثر مشاركة وإبداعا واستدامة.
وشمل المخطط تحديد أنواع الأنشطة والمعايير العمرانية للمناطق العامة ومقترحات بإنشاء وتطوير وإحياء مناطق عامة في المدينة بالإضافة إلى وضع نموذج الاقتصادي وخطة الإدارة هذه المناطق.
كما شمل المخطط تحديد المواصفات القياسية اللازم توافرها لكل نوع من أنواع المناطق العامة والإرشادات التصميمية التي تساعد المصمم والمجتمع على تحقيق أفضل استفادة من المناطق العامة وحرية استخدامها واحترامها.
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